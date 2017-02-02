Читатели псковской библиотеки «Родник» окунулись в поэтический мир Пушкина

17:57, 02 февраля 2017, ПАИ

2 февраля в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева прошло мероприятие, посвящённое А. С. Пушкину, со дня гибели которого 10 февраля исполнится 180 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Гостем библиотеки в этот день стал актер Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина, Заслуженный артист России Сергей Попков. В начале встречи он поделился своим отношением к творчеству Пушкина и рассказал о малоизвестных фактах пребывания поэта в Пскове. Актер говорил о том, «что идут годы, а пушкинские строки, просачиваясь сквозь время, вливаются в нас: радуют, дают силу, учат видеть красоту».

Также он представил старшеклассникам моноспектакль «Осень души моей». «Глубокая эмоциональность, увлеченность и свойственная только ему манера исполнения, сделали встречу яркой, живой, наглядной, а ребята почувствовали себя участниками события. Звучали строки бессмертных произведений поэта, пленяя своей пылкостью и нежностью, а каждый чувствовал, что Пушкин для нас – не просто величайший русский поэт, но и современник», - рассказали организаторы мероприятия.