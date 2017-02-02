«Псков-747» вышел в полуфинал традиционного зимнего турнира на призы полпреда

17:02, 02 февраля 2017, ПАИ

Футбольный клуб «Псков-747» сегодня, 2 февраля, в третьем матче традиционного Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента в СЗФО одержал победу с минимальным счётом 1:0 над командой «Юниор» и вышла со 2-го места в полуфинал турнира. Единственный гол в матче забил полузащитник Денис Поляков. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов.

Соперник псковичей в полуфинале пока не определён, но скорее всего это будет клуб из ФНЛ.

Напомним, в дебютном мачте турнира «Псков-747» уступил СДЮШОР «Зенит» со счётом 2:3. Во втором матче, который состоялся 31 января, псковский футбольный клуб одержал победу со счётом 2:0 над коллективом «Адмирал», чьи ворота защищал экс-голкипер «Пскова-747» Антон Смыслов.

Напомним, «Пскова-747» стал единственным участником традиционного турнира на призы полпреда не из Санкт-Петербурга.