0
09:57
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
11:15
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
15:00
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:15
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
17:52
В мае состоится второй Псковский марафон
13:56
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
11:07
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Еще новости
Спорт

«Псков-747» вышел в полуфинал традиционного зимнего турнира на призы полпреда

Футбольный клуб «Псков-747» сегодня, 2 февраля, в третьем матче традиционного Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента в СЗФО одержал победу с минимальным счётом 1:0 над командой «Юниор» и вышла со 2-го места в полуфинал турнира. Единственный гол в матче забил полузащитник Денис Поляков. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов.

Соперник псковичей в полуфинале пока не определён, но скорее всего это будет клуб из ФНЛ.

Напомним, в дебютном мачте турнира «Псков-747» уступил СДЮШОР «Зенит» со счётом 2:3. Во втором матче, который состоялся 31 января, псковский футбольный клуб одержал победу со счётом 2:0 над коллективом «Адмирал», чьи ворота защищал экс-голкипер «Пскова-747» Антон Смыслов. 

Напомним, «Пскова-747» стал единственным участником традиционного турнира на призы полпреда не из Санкт-Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
02 февраля 2017
Порядка 120 участников ожидают на Чемпионате России по парашютному спорту в Псковской области
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
01 февраля 2017
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
30 января 2017
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
В мае состоится второй Псковский марафон
29 января 2017
В мае состоится второй Псковский марафон
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
29 января 2017
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью 2
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью
28 января 2017
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью 1
Чемпионат России по парашютному спорту примет Псковская область летом
27 января 2017
Чемпионат России по парашютному спорту примет Псковская область летом

Идет загрузка...