Мобильная группа проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза!» побывала в Пушкинских Горах

18:11, 02 февраля 2017, ПАИ

2 февраля передвижная мобильная группа проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (продолжение)» совместно с персоналом Псковского Красного Креста организовала и провела в Пушкинских Горах «День Красного Креста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

В рамках визита мобильной группы прошли рабочие встречи и информационные занятия, награждение добровольцев и раздача благотворительного пожертвования среди нуждающихся жителей района.

В первой половине дня в Пушкиногорской межрайонной больнице состоялась встреча, на которой были подведены итоги участия района в социальном проекте «Псковичи за жизнь без туберкулеза (продолжение)» в 2016 году. Выступающие на встрече говорили о достигнутых успехах в привлечении населения для обследования на туберкулез.

Главный врач учреждения Леонид Солонухин отметил важную роль Псковского Красного Креста и проекта в раннем выявлении туберкулеза и повышении уровня охвата населения района проверочной флюорографией. Так, по итогам 2016 года показатель охвата населения флюорографическими исследованиями составил 65,1% (в 2015 году - 56,1%) , что на 16% выше, чем в 2015 году. Помимо этого, значительно (на 31,4%) сократилось число лиц, не обследованных более двух лет: этот показатель составил 11,8%.

Подводя итоги встречи, присутствующие выразили надежду на развитие подобных проектов в регионе и продолжение мероприятий, направленных на раннее выявление туберкулеза. Председатель регионального отделения РКК Петр Василевский поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта и вручил благодарственные письма и подарочные наборы наиболее активным помощникам. В ПКК напомнили, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Во второй половине дня свою деятельность мобильная группа Красного Креста продолжила в средней школе, где для учеников начальных классов провели «Урок здоровья». Дети отвечали на вопросы кроссворда «Будь здоров!», разгадывали загадки и составляли ответы на них с помощью специальных кубиков. Кроме того, команды, соревнуясь, «посеяли» витаминную грядку с полезными для здоровья овощами. С помощью других игровых заданий дети смогли познакомиться с основными правилами здорового образа жизни. В конце занятия школьники разработали правила, с помощью которых они смогут сохранить здоровье.

Со старшеклассниками состоялся разговор о профилактике туберкулеза и профилактике табакокурения. Подростки выслушали информацию о туберкулезе, предложили свои методы профилактики, в том числе отказ от курения, ведение спортивного образа жизни и соблюдение норм гигиены. Участникам встречи были представлены на обсуждение различные мифы о курении. Также все учащиеся школы накануне встречи смогли познакомиться с лучшими творческими работами детей и подростков на выставке плакатов «Остановите туберкулез, пока я жив!»

В этот же день в Центре социального обслуживания района прошла передача благотворительного пожертвования в виде одежды и кондитерских изделий на сумму свыше 15 тысяч рублей. «Новенькие пальто, полученные от псковского благотворителя Елены Суржанской, владельца сети магазинов детской одежды, были вручены детишкам из малообеспеченных семей. Центру был передан небольшой груз пожертвования – крекер, полученный от благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь», - сообщили в ПКК.

Завтра, 3 февраля, передвижная мобильная группа будет работать в Великих Луках, где запланирована встреча с подростками средней школы №6.