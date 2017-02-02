В Псковской области будут периодически проверять состояние теплоносителей в жилых помещениях

18:03, 02 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 2 февраля, состоялось заседание комиссии администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации региона Максима Жаворонкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной

Один из вопросов совещания касался прохождения отопительного сезона на территории муниципальных образований. И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов доложил, что сезон проходит в штатном режиме, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность на объектах ЖКХ снизилась на 40%.

Отдельно участники заседания заслушали Глав Псковского, Порховского, Дедовичского, Гдовского, Невельского и Плюсского районов, где отмечались сбои в работе оборудования, и выработали меры по обеспечению бесперебойной работы теплоснабжающих организаций. Было также решено проводить периодический контроль состояния теплоносителей в жилых помещениях в течение всего осенне-зимнего периода.

Кроме того, члены комиссии по ЧС были проинформированы о том, как идет разъяснительная работа среди населения о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание и диагностирование внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. 64% жителей региона подобные договоры уже заключили.

В заключение заседания был рассмотрен вопрос о предпринятых на территории Псковской области мерах по регулированию численности и снижению миграционной активности диких кабанов, включая особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения. Мероприятия призваны не допустить распространения на территории региона вируса африканской чумы свиней (АЧС). В настоящее время численность кабана в регионе составляет порядка 1,3 тыс. особей. Плотность заселения соответствует плану. В тех районах области, где ранее были выявлены случаи АЧС, ведется ежедневный мониторинг охотугодий и подсобных хозяйств на предмет падежа диких кабанов и домашних свиней.