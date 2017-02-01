В ситуации с начислениями за ОДН разберётся прокуратура Псковской области
Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги», пскович Александр Васильев направил обращение к прокурору Псковской области с просьбой провести проверку предоставленных расчетов, использованных экспертной организацией при разработке нормативов платежей на общедомовые нужды в Псковской области, а также соответствие разработанных нормативов требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и правильность применения указанных нормативов при начислении платежей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате политика. Также Александр Васильев попросил надзорное ведомство определить ответственных за создание напряженной ситуации, получившей широкий общественный резонанс, и принять к ним меры прокурорского реагирования.
«Начисления в январе за жилищно-коммунальные услуги по общедомовым нуждам возмутили псковичей. Дело в том, что суммы в счетах-квитанциях за январь 2017 года, направленных жильцам многоквартирных жилых домов в Пскове, возросли в разы. Горожане справедливо не могут понять, почему они должны оплачивать тот огромный объем услуг (холодной и горячей воды, электроэнергии на общедомовые нужды), который они не получали и не расходовали. Особую тревогу и озабоченность вызывают у псковичей вопросы несогласованности действий между ресурсоснабжающими организациями и государственными органами в части установления единых нормативов для жилых домов с общедомовыми приборами учета и домов, не имеющих общедомовых приборов учета», - сказал депутат..