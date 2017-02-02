Журналист «Би-би-си» опубликовал видео с украинскими танками в Авдеевке

17:49, 02 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 2 февраля, журналист британской телекомпании «Би-Би-Си» Том Барридж опубликовал в своём аккаунте в Twitter видео, на котором, по его словам, запечатлены танки Вооруженных Сил Украины в жилом районе Авдеевки — пригорода Донецка, ранее контролировавшегося Вооруженными Силами самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«Мы встретили украинских солдат и танки в Авдеевке, которые, по всей видимости, были наготове, и услышали, что режим прекращения огня не соблюдается», — написал Барридж, которого цитирует Rt.com.

Намомним, несколько днеё назад в районе Донецка несмотря на режим прекращения огня возобновились боевые действия.

Сегодня замкомандующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики перебросили тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня ближе к линии соприкосновения в районе Авдеевки. Помимо этого, продолжают стягиваться дополнительные силы для ведения наступательных действий, сообщил он.