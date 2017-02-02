Участников Сталинградской битвы поздравили в Пскове

18:41, 02 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 2 февраля, в День воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - глава города Иван Цецерский и депутаты городской Думы поздравили проживающих в Пскове участников того сражения со знаменательной датой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Несмотря на трудности военного времени, вам удалось сохранить любовь к жизни, огромную силу духа, целеустремленность, трудолюбие, которые помогли преодолеть все невзгоды и испытания», - говорится в официальном поздравлении главы города ветеранам.

В этот день ветеранов, проживающих в Пскове, навестили депутаты городской Думы Владимир Коваленко, Григорий Турчин, Елена Полонская. Поздравления были также переданы от и. п. главы города Игоря Сиротина.

Отметим, в настоящее время в Пскове проживают 7участников Сталинградской битвы: Григорий Грибков, Иван Надточий, Анатолий Силаев, Тимофей Федоров, Людмила Трофимова, Василий Рябикин и Тамара Любарская.

Напомним, Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.