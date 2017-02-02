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Происшествия

В Пскове пьяный водитель Opel врезался в остановившиеся для пропуска пешеходов ВАЗ и Renault

В среду, 1 февраля, на территории Псковской области было зарегистрировано только одно учётное ДТП, в котором один человек получил травму, сообщили Псковскому агентству информации в региональном УГИБДД.

ДТП произошло в Пскове возле дома №14 по Октябрьскому проспекту около 18:15. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Opel Vectra, мужчина 1976 года рождения, врезался в автомобили ВАЗ 21150 и Renault Logan, которые остановились на дороге для пропуска пешеходов. 

В результате аварии пассажир ВАЗа, женщина 1980 года рождения, обратилась в травмпункт. 

В целом за минувшие сутки в Псковской области было задержано 5 нетрезвых водителей, угонов в этот день зарегистрировано не было. 

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