0
16:59
«Ну и что, что зомби?..»
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
20:24
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
19:02
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
17:05
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе
10:06
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
Еще новости
Политика

США ослабили санкции в отношении ФСБ России

Власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Это следует из документа «Генеральная лицензия номер 1», который опубликовало санкционное подразделение Минфина США, пишет Коммерсант. Согласно документу, разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Отмечается, что сохранятся некоторые исключения.

Напомним, новые санкции в отношении России 44-й президент США Барак Обама ввел в декабре перед тем, как покинуть свой пост. В своей последней пресс-конференции он заявил, что ограничительные меры в отношении России были введены из-за ее посягательства на суверенитет и целостность Украины. При этом Барак Обама отметил важность конструктивных отношений с Россией.

Всего в отношении России из-за событий на Украине и в Крыму было выпущено три президентских указа США: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года. После США к антироссийским санкциям присоединились Великобритания, Австралия, Япония и Евросоюз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 12
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
31 января 2017
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30
31 января 2017
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30 6
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей 1
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе
25 января 2017
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе 11
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
25 января 2017
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны 3
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
24 января 2017
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация 31
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам
24 января 2017
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам 12

Идет загрузка...