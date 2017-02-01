США ослабили санкции в отношении ФСБ России

19:33, 02 февраля 2017, ПАИ

Власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Это следует из документа «Генеральная лицензия номер 1», который опубликовало санкционное подразделение Минфина США, пишет Коммерсант. Согласно документу, разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Отмечается, что сохранятся некоторые исключения.

Напомним, новые санкции в отношении России 44-й президент США Барак Обама ввел в декабре перед тем, как покинуть свой пост. В своей последней пресс-конференции он заявил, что ограничительные меры в отношении России были введены из-за ее посягательства на суверенитет и целостность Украины. При этом Барак Обама отметил важность конструктивных отношений с Россией.

Всего в отношении России из-за событий на Украине и в Крыму было выпущено три президентских указа США: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года. После США к антироссийским санкциям присоединились Великобритания, Австралия, Япония и Евросоюз.