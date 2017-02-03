МВД предлагает увеличить допустимую концентрацию алкоголя в крови водителя до 0,3 грамма

09:41, 03 февраля 2017, ПАИ

МВД готовит законопроект, который позволит увеличить возможную концентрацию алкоголя в крови водителя транспортного средства до 0,3 г на литр крови. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Коммерсант. «Законопроектом предлагается примечание к статье 12.8 КоАП дополнить положением, в соответствии с которым административная ответственность, предусмотренная статьёй 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП, будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более граммов на один литр крови»,— говорится в документе.

МВД обосновывает необходимость этого предложения тем, что Европейским соглашением, дополняющим Конвенцию о дорожном движении, согласно которому национальное законодательство должно предусматривать допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе. «Во всех случаях максимальный уровень содержания алкоголя в крови не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха»,— говорится в законопроекте.

Напомним, с 24 августа 2013 года действует норма, согласно которой нетрезвым считается водитель, в литре выдыхаемого воздуха которого выявлено более 0,16 мг спирта.