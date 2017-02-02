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Общество

В Полистовском заповеднике завершился зимний маршрутный учёт численности млекопитающих

В течение января государственные инспекторы заповедника совместно с  териологом, специалистом с большим опытом работы в Центральносибирском природном биосферном заповеднике  Андреем Сапоговым проводили мероприятия по определению численности охотничьих видов млекопитающих и птиц на территории заповедника методом зимнего маршрутного учёта (ЗМУ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Полистовском заповеднике. 

Такие мероприятия проводятся каждый год в охранной и заповедной зоне двух районов: Бежаницкого и Локнянского с целью определения плотности населения и численности млекопитающих Полистовского заповедника. В этом году на момент проведения ЗМУ погода выдалась хорошая, и практически ничего не препятствовало прохождению маршрутов, часть из которых проходит по болотистой местности, а часть по смешанным лесам. Средняя протяжённость маршрута составляет приблизительно двенадцать километров, которые две оперативные группы проезжают на снегоходах.

Подсчёт следов проводился в два этапа: в первый день государственные инспекторы заповедника проезжали весь маршрут и затирали старые следы, так как в ходе времени их число растёт, а учитываются только свежие, ночные или утренние. Во второй день учетчики, проходили строго по тому же маршруту, отмечали в записной книжке все новые следы, пересекающие маршрут, с указанием вида и количества зверей, оставивших следы.

В ходе мероприятий было выявлено, что в большинстве случаев на обширных болотных массивах заповедника по одним и тем же тропам ходят лоси и стаи волков, также встречались лисьи, заячьи и рысьи следы. Было обнаружено место кормления белой куропатки, редкий вид птицы, исчезнувшей в большинстве районов Псковской области.

Результаты прохождения ЗМУ будут переданы отделу науки Полистовского заповедника  в форме отчёта о научной работе, подготовленном Андреем  Сапоговым, в котором будет рассчитано общее количество зверей на данной территории. «Больше всего интересны относительные показатели численности, по ним можно судить о том, больше или меньше животных и птиц стало в текущем году по сравнению с прошлым годом», - отметили в заповеднике.  

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