Первый вице-губернатор обсудила вопросы подготовки к Ганзе-2019 с почётным членом Международного Ганзейского союза

20:18, 02 февраля 2017, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в четверг, 2 февраля, провела рабочую встречу с почетным членом Международного Ганзейского союза Манфредом Шюркампом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель — обсуждение вопросов подготовки региона к предстоящим 39-м Международным Ганзейским дням нового времени, которые состоятся в Пскове в 2019 году.

Вера Емельянова поприветствовала гостя от имени губернатора области Андрея Турчака. «Глава региона просил передать Вам, что ценит Ваше доброе отношение к псковской земле, поскольку во многом от Вашей поддержки зависело решение о проведении Ганзейских дней у нас», — сказала первый вице-губернатор, отметив высокий уровень предстоящего мероприятия.

Она подчеркнула, что Ганзейские дни в Пскове будут проходить в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина, а Координационный совет по подготовке к мероприятию возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. В рамках подготовки к фестивалю в Пскове будут реализованы десятки мероприятий по реконструкции и техническому переоснащению учреждений спорта, культуры, развитию туристского потенциала, а также крупные инфраструктурные проекты. «Надеюсь, нам за это время удастся украсить город, создать новые объекты, которыми смогут пользоваться наши граждане», — подчеркнула первый вице-губернатор.

В свою очередь Манфред Шюркамп рассказал, что во время процедуры выбора города для проведения очередных Ганзейских дней лично голосовал за Псков и отстаивал позицию проведения Ганзы именно здесь. «Я вас поздравляю, что вы решились на этот мужественный шаг», — сказал он.

Также Манфред Шюркамп рассказал о процедуре инспекционной проверки комиссией Ганзейских дней готовности города к проведению мероприятий. По его словам, комиссия оценивает готовность инфраструктуры примерно за год до проведения фестиваля. «У меня нет сомнений, что с точки зрения инфраструктуры все будет хорошо», — сказал он, подчеркнув, что город должен быть готов принять большой поток туристов из разных стран.

В свою очередь присутствующий на встрече председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев заверил, что гостям в регионе будет удобно и комфортно, и ряд инвесторов уже заявили о желании реализовать новые проекты в сфере гостиничного бизнеса и общепита в городе Пскове.

В завершение встречи Вера Емельянова поблагодарила Манфреда Шюркампа за внимание к псковской земле и в качестве подарка преподнесла ему сувенир — печать господарства Псковского с изображением барса.

Ганзейский союз Нового времени — это международная неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. В него входят не только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. В том числе 13 российских городов, одним из которых является Псков. Ганзейский Союз объединяет 181 город из 16 стран мира и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперед. В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет — в 2019 году — Псков станет вторым таким российским городом. Такое решение было принято на общем собрании делегатов 15 июня 2013 года, которое состоялось в рамках 33-х Международных Ганзейских дней в Герфорде (Германия). Указ о проведении в Пскове Международного Ганзейского фестиваля был подписан Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2014 года.