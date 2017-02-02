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В Петербурге посетители отеля отравились кондитерскими изделиями

В Санкт-Петербурге постояльцы гостиницы «Park Inn by Radisson Прибалтийская» отравились кондитерскими изделиями, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 60 участников фармацевтического форума, проходившего в гостинице. «Фактически пострадавших было больше, однако они не прибегали к услугам врачей», — добавили в Роспотребнадзоре.

Заболевания протекают в легкой форме, госпитализированных нет. Роспотребнадзор принял решение закрыть ресторан внутри гостиницы, в настоящее время в нем ведется санитарно-эпидемиологическая проверка.

Отмечается, что 31 января участники форума употребляли кондитерские изделия производства ООО «Пироград», которые и стали причиной отравления.

В настоящее время на работу кондитерского производства «Пироград» наложен временный запрет, Роспотребнадзор готовит материалы для передачи в суд с целью закрытия предприятия.

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