В приграничных с Белоруссией регионах оценили последствия введения погранзоны

20:35, 02 февраля 2017, ПАИ

Введение пограничной зоны с Белоруссией не отразится негативно на жизни жителей граничащих с ней районов, полагает заместитель губернатора Брянской области Сергей Сергеев. Его слова приводит ТАСС в четверг, 2 февраля.

«Мы не ожидаем проблем ни для граждан, ни для хозяйствующих субъектов», — сказал он, добавив, что в настоящее время «активно раскорчевываются земли в приграничных районах, чтобы отдать их в сельхозоборот».

Глава Усвятского района Псковской области Виктор Иващенко считает, что пограничный режим не ущемляет права россиян или белорусов. «Предъявляем паспорт гражданина России — едем в Белоруссию. Если есть белорусские номера на машине, тоже предъявляют паспорт — и все, поехали. Никаких задержаний или досмотров не предполагается», — цитирует Иващенко агентство.

1 февраля сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в пограничную зону возможен по документам, удостоверяющим личность или по специальным пропускам. В Минске раскритиковали это решение.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что власти России и Белоруссии могут договориться о совместных визах для иностранных граждан.

12 февраля в Белоруссии вступит в силу указ, подписанный президентом Александром Лукашенко, о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 государств при пересечении государственной границы в аэропорту Минска.