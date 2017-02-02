Росалкогольрегулирование предлагает уравнять акцизы на спирт для производства лекарств и алкоголя

11:07, 03 февраля 2017, ПАИ

Росалкогольрегулирование (РАР) предлагает отменить налоговые льготы для этилового спирта, который используется для производства лекарств и сделать на него акциз в 523 рубля, как для производства водки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы РАР к заседанию комиссии в Совете Федерации.

«В целях пресечения потребления населением суррогатного алкоголя следует отменить соответствующие налоговые преференции для этилового спирта, используемого для производства спиртосодержащей продукции и спиртосодержащих лекарственных препаратов, и установить единую ставку акциза для всего этилового спирта — в результате его стоимость в конечной продукции (водке, парфюмерно-косметической продукции, товарах бытовой химии или лекарственных препаратах) будет одинаковой»,— отмечается в документе.

В случае единой ставки акциза на этиловый спирт в 523 рубля за литр дополнительные доходы бюджетной системы России в виде поступлений от акцизов и НДС ежегодно могут составить до 124 млрд рублей. В документе уточняется, что для спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые не могут применяться в качестве суррогатов алкогольной продукции, необходимо предусмотреть соответствующий налоговый вычет в размере ранее уплаченного акциза.

Напомним, ограничения на продажу спиртосодержащей продукции были введены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате которого погибли более 70 человек.