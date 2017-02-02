В жилом секторе города Пустошка прошёл профилактический рейд по противопожарной безопасности

20:51, 02 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 2 февраля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в жилом секторе города Пустошка провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Рейд с посещением мест проживания лиц, относящихся к категории риска, прошёл совместно с участковым уполномоченным полиции отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский».

В ходе данного рейда осуществлён подворовой обход трёх домовладений, под роспись проинструктировано 5 человек, распространены листовки, а также проведены индивидуальные беседы и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.