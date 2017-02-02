WhatsApp начал тестировать функцию удаления отправленных по ошибке сообщений

20:56, 02 февраля 2017, ПАИ

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию отзыва сообщений, которые были доставлены пользователю. Таким образом, можно удалить сообщение, отправленное по ошибке, сообщает Mashable.

Сообщается, что функция работает, если адресат еще не успел прочитать сообщение, то есть оно отмечено галочкой серого цвета. В таком случае получатель увидит уведомление «Отправитель отозвал сообщение».

Ранее сообщалось, что обновление WhatsApp для iOS добавило в мессенджер офлайн-режим.