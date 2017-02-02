Команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии вышла в финал 3 этапа областного конкурса «Я и пожарная безопасность»

21:03, 02 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 2 февраля, в Пскове прошли соревнования между командами дружин юных пожарных третьего (городского) этапа областного конкурса «Я и пожарная безопасность». За право принять участие в финале конкурса боролись пять команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как обычно, конкурсантов ожидала напряженная борьба в «Игре по станциям» и представлении презентации на тему «Работа школьной дружины юных пожарных».

По единодушному мнению организаторов конкурса, которыми являются представители Главного управления МЧС России по Псковской области, Государственного управления образования Псковской области, Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», команды особенно порадовали подготовленными презентациями. Ребятам и педагогам удалось рассказать о своей работе (которая сама по себе оказалась в каждом случае многогранной) ярко, увлекательно и красочно.

Отрадно отметить, что в «Игре по станциям» команды продемонстрировали в целом достойную подготовку: отвечали на вопросы грамотно и четко, при выполнении практических заданий действовали слаженно и дружно.

Но, как известно, в любом соревновании есть победители и участники. При подведении итогов конкурсного дня оказалось, что максимальное количество баллов в защите презентаций получила команда Псковского педагогического комплекса. А победителем «Игры по станциям» стали юные пожарные МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», которые и вышли в финал конкурса.