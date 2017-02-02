Юлия Пересильд рассказала, почему «благодарна за ад» Дмитрию Месхиеву

21:09, 02 февраля 2017, ПАИ

«Моя работа (…) в фильме «Принцесса и нищий» у Дмитрия Месхиева (…) стала настоящим адом длиной то ли в сорок, то ли в сорок пять дней. И я режиссеру сейчас за этот ад благодарна», - рассказала актриса Юлия Пересильд в интервью сайту Tele.ru. По ее словам, она «плакала каждую ночь навзрыд». «У меня под глазами наутро отпечатывались синие круги, так что оператор всерьез подумал, будто у актрисы проблемы с почками. Все во мне не устраивало: текст не тот, задница толстая, не так говорю», - пояснила Пересильд.

Она уверена, что «начинающий артист должен пройти через эти испытания». «Я люблю, когда меня мучают, главное — понимать, ради чего? Ведь мне, как актрисе, нужно говорить с режиссером порой на очень откровенные темы, и каждую роль ты все равно пропускаешь через себя, через личные переживания. И чтобы раскрыться в кадре, нужно, чтобы режиссер был тебе близок и оператор был другом, иначе на экране выйдет ужас. Да я абсолютно уверена в том, что все по-настоящему хорошие, талантливые вещи рождаются именно в любви», - добавила она.

Юлия Пересильд – известная российская актриса. Родилась в 1984 году в Пскове. Окончила ГИТИС. Cыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, в числе которых «Есенин», «Однажды в провинции», «Край», «Пять невест», «О чем молчат девушки», «Палач», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко», «Таинственная страсть». Актриса Театра Наций. Дмитрий Месхиев – российский режиссер и продюсер. В настоящее время возглавляет Театрально-концертную дирекцию Псковской области.