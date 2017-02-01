Германия будет платить беженцам за возврат на родину

21:14, 02 февраля 2017, ПАИ

Правительство Германии в рамках новой программы будет платить компенсации беженцам, добровольно уехавшим на родину.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД ФРГ Йоханнеса Димрота, программа начала действовать с 1 февраля. Она коснется мигрантов из 45 стран, за исключением государств Западных Балкан. На ее финансирование в 2017 году выделено 40 млн евро.

Беженцы, которые решат добровольно вернуться на родину, прежде чем будет вынесено решение о предоставлении им убежища, получат 1200 евро. Получившим отказ выплатят 800 евро при условии, что они не подадут апелляцию.

При этом половину суммы мигрант получит при выезде из Германии, а остальную часть — спустя шесть месяцев после проживания у себя на родине.

По мнению экспертов, благодаря этой программе канцлер Германии Ангела Меркель пытается повысить свою популярность в преддверии выборов.

Ранее Меркель наградили премией имени Ойгена Больца, одного из участников заговора против Гитлера, за «настойчивость и гражданское мужество в деле приема беженцев».