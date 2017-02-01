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Политика

В Крыму высмеяли общение Киева с виртуальными жителями полуострова

Заявления Киева по поводу Крыма связаны не с настоящим полуостровом, а с альтернативным регионом, существующим только в воображении украинских политиков. Об этом в комментарии «Ленте.ру» в четверг, 2 февраля, заявил вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

Таким образом крымский вице-премьер прокомментировал намерение украинского правительства упразднять органы власти на полуострове. «Кабмин Украины не уточнил, какие органы власти они собрались запрещать? Те, которые сами создали в несуществующей АРК (Автономная республика Крым — так полуостров назывался на Украине — прим. «Ленты.ру»), в своем несуществующем мире с альтернативным, виртуальным Крымом?» — задался вопросом Полонский.

Он подчеркнул, что вся деятельность правительства Украины проходит в виртуальном пространстве. «Там они кого-то назначают, кого-то снимают, там живут счастливые пенсионеры и граждане с большими зарплатами. Это как в компьютерных играх кто-то строит свою воображаемую ферму. Вот на границе со своим альтернативным Крымом они ставят свои вышки, чтобы вещать для таких же виртуальных крымчан, которые в их воображении интересуются киевскими новостями», — отметил крымский вице-премьер.

Ранее 2 февраля стало известно, что правительство Украины одобрило законопроект о предоставлении ему права ликвидировать ведомства, созданные органами власти в Крыму.

Крым и Севастополь вошли в состав России после прошедшего в марте 2014 года референдума. В ходе плебисцита подавляющее большинство жителей, имеющих право голоса, поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты голосования. В Москве со своей стороны отмечают, что процедура соответствовала нормам международного права. Кроме того, российские власти неоднократно называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

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