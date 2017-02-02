Минтранс России предлагает приватизировать речные порты
Министерство транспорта России начало разработку проекта федерального закона о приватизации речных портов. Уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет газета «Коммерсантъ».
Принятие законопроекта ускорит передачу права собственности государственных речных портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание. Ведомство предлагает проводить конкурсы по продаже портов с установлением начальной цены продажи в размере 1 рубль. Если порт не был продан на первом этапе, то приватизация объекта проводится путем продажи на аукционе с установлением начальной цены в размере 1 рубль.
Подготовленный Минтрансом законопроект реализует поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета 15 августа 2016 года.