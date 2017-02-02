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Общество

Слона и жирафа нашли в московских квартирах

Москвичи держат дома не только кошек и собак, но и крупных диких животных. Столичные зоозащитники находили в квартирах слонов и жирафов. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, сообщает в четверг, 2 февраля, ТАСС.

«Мы нашли одного жирафа и одного маленького слона. Вопрос о слонах не должен вызывать улыбку, это факты, с которыми мы сегодня сталкиваемся», — сказала она на встрече со студентами Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе.

Тимофеева отметила, что довольно часто жители столицы держат в квартирах тигров и леопардов.

В конце января стало известно, что депутаты Мосгордумы хотят запретить горожанам содержать в многоквартирных домах тигров, львов, медведей, приматов, а также ядовитых змей. Меры могут быть введены после принятия федерального закона об ответственном обращении с животными. Соответствующий документ был одобрен в первом чтении в марте 2011 года, сейчас рабочая группа занимается его доработкой. Планируется, что во втором чтении Госдума рассмотрит его весной 2017 года.  

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