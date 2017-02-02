Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму

21:43, 02 февраля 2017, ПАИ

Лидера группы «Инструкция по выживанию» Романа Неумоева вызвали для беседы в центр «Э» (центр по противодействию экстремизму) УМВД России по Псковской области. Об этом он сам сообщил на своей станице в социальной сети Facebook.

«Сотрудник псковского Центра «Э» все же настаивает на встрече и говорит, что все «скриншотики» моих песен, музыки и видео они уже аккуратно сделали. В понедельник выяснится главное. Тянет все это дело на статью или нет. Так что помолитесь обо мне! Вполне возможно, что уже в понедельник мне будет предъявлено то, что мне вменяется в вину. Впрочем, возможно, что официального обвинения пока не предъявят», - написал музыкант в соцсети.

«Инструкция по выживанию» - рок-группа, основанная в 1985 году в Тюмени. Активно сотрудничала с Егором Летовым и группой «Гражданская оборона».

Как сообщают СМИ, в 1990-х годах Роман Неумоев переехал в Печоры Псковской области.