В 2016 году россияне стали в два раза чаще умирать от простуды и гриппа

21:52, 02 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году от гриппа и ОРЗ умерли более тысячи человек, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты фонда «Здоровье», проанализировав данные Росстата по смертности, передает РБК.

Эксперты отмечают, что в 2015 году от этих заболеваний умерли 477 человек, а в 2016 году — 1079 человек. Издание напоминает, что в 2016 году на закупку вакцин Россия потратила более 4 млрд рублей, что примерно на 20% больше суммы, которая выделялась на вакцинацию в 2015 году (3,4 млрд рублей).

Помимо простуды и гриппа россияне, согласно статистике Росстата, стали чаще умирать от «некоторых инфекционных и паразитарных болезней». В 2016 году от них умерли 21,3 тыс. россиян, а в 2015 году — 18,8 тыс. Специалисты также отметили, что в России растет смертность от «прочих болезней»: в 2016 году умерли 340,3 тыс. человек, а в 2015-м — 318 тыс.

Общая смертность населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом незначительно снизилась: с 13,1 случая на 1 тыс. человек до 12,9 случая, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ ухудшил прогноз по показателям смертности населения к 2020 году из-за предполагаемого увеличения доли людей старше трудоспособного возраста.