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Политика

Белый дом объяснил решение о санкциях в отношении ФСБ

Изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ России не облегчили их, речь идет об уточнении действия ограничительных мер. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном пресс-брифинге.

«Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», — отметил он.

Ранее сообщалось, что теперь разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». Общая стоимость оплаты при этом не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

Экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым запрещаются.

Ограничения были введены 29 декабря 2016 года администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Под них также попало руководство Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России: глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники спецслужбы — Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах. Москва все обвинения последовательно опровергала.

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