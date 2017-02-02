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Общество

Джоли потребовала у Питта ежемесячные алименты в размере 100 тысяч долларов

Голливудская актриса Анджелина Джоли потребовала у бывшего мужа и своего коллеги Брэда Питта ежемесячные алименты на детей в размере 100 тысяч долларов. Об этом пишет In Touch со ссылкой на источники в окружении знаменитостей.

Как рассказал инсайдер, данная сумма, по мнению Джоли, покроет все текущие расходы на шестерых детей и позволит делать отчисления в трастовый фонд, учрежденный для них родителями. Из 1,2 миллиона долларов, которые актриса пожелала получать ежегодно, 250 тысяч будут откладываться на будущее 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 12-летней Захары, 10-летней Шайло, и восьмилетних Вивьенн и Нокса.

По данным In Touch, Питт выразил готовность финансово поддержать детей, но предпочел бы отправлять деньги напрямую в траст, а не отдавать бывшей супруге на текущие расходы.

«Энджи хочет, чтобы бракоразводный процесс завершился в течение последующих 90 дней, включая вопросы опеки и недвижимости. Но учитывая все ее требования, это маловероятно. Ее финансовые запросы нелепы», — поделился информатор.

Издание напоминает, что состояние 53-летнего Питта оценивается в 240 миллионов долларов, а 41-летней Джоли — в 160 миллионов. Актриса настаивает на единоличной опеке над детьми, Питт — на совместной.

Пара, которая начала отношения в 2005 году и поженилась в 2014-м, объявила о грядущем разводе в сентябре 2016 года. Инициатором расставания стала Джоли.

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