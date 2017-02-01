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Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году

Британские и американские геофизики доказали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о нем сообщает Университет Рединга (Великобритания).

По оценкам специалистов, скорее всего, на 2050 год придется наступление минимума солнечной активности. Данное явление, как отмечают авторы, похоже на минимум Маундера — период долговременного уменьшения солнечной активности, прежде всего количества пятен на звезде.

Снижение активности приведет, как полагают ученые, к сокращению примерно на треть объема гелиосферы — области вокруг светила, где доминирует магнитное поле звезды. Это приведет к проникновению вглубь Солнечной системы высокоэнергетических заряженных частиц, которые, возможно, и спровоцируют коллапс энергетических систем планеты.

Снижение активности светила может привести также к тому, что полярные сияния будут наблюдаться только на крайне высоких широтах, что связано с предполагаемым ослаблением солнечного ветра. В частности, сияния не будут видны с территории Великобритании.

К своим выводам ученые пришли, проведя магнитогидродинамическое моделирование солнечной атмосферы. Построение авторов основано на имеющихся данных о солнечных пятнах, собранных в течение последних 30 лет, а также общую статистику активности светила за последние четыре века, пишет Лента.ру.

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