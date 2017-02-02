ВЦИОМ: 76% населения вовлечены в культурные мероприятия

22:52, 02 февраля 2017, ПАИ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, как россияне оценивают положение дел в сфере культуры. Согласно данным опросов, участие в культурных событиях и мероприятиях в 2016 году приняли 76%, что на 5% больше, чем в 2015 году. Об этом говорится на сайте ВЦИОМ, пишет Газета.ру.

Чаще всего люди ходят в кино (45%) и принимают участие в местных праздниках (38%). Интерес к постановкам театров и проводимым концертам демонстрируют 41% респондентов. Меньше всего россияне следят за онлайн-ресурсами, посвященными деятельности культурных учреждений (5%).

По мнению 52% опрошенных, текущее положение дел в культурной сфере можно оценить как среднее. 30% характеризуют состояние культуры как положительное и 11% — как негативное. Как отмечает ВЦИОМ, доля положительных оценок растет с 2014 года.

«Сегодня мы зафиксировали социальный запрос, который превышает существующее предложение, и одно из наиболее выраженных ожиданий – развитие театрального направления», — заявил эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин.

Опрос был проведен в ноябре 2016 года в восьми федеральных округах России. Объем выборки составил 1,6 тыс. человек. Процент погрешности не превышает 3,5%, отметили исследователи.