За сутки в Псковской области произошли 11 краж

08:15, 03 февраля 2017, ПАИ

2 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 22 преступления, в том числе 11 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 34 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 8 - по городу Пскову.

На территории Псковской области за прошедшие сутки произошло одно ДТП, в результате которого пострадал человек. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 387 нарушений Правил дорожного движения.

