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В России стало меньше квартирных воров и наркодельцов

С января по декабрь 2016 года в России было зарегистрировано 2,16 млн преступлений. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВД РФ.

На 15% снизилась преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Воров-квартирников стало на 11% меньше. А количество преступлений, совершённых в общественных местах, сократилось на 10%.

Как пишет издание, статистику МВД портят только оружейные дельцы. В прошлом году число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, возросло на 2,5%.

Криминалисты считают, что общее снижение преступности связано с усилением борьбы с терроризмом и оттоком трудовых мигрантов из России.

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