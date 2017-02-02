В России стало меньше квартирных воров и наркодельцов

09:09, 03 февраля 2017, ПАИ

С января по декабрь 2016 года в России было зарегистрировано 2,16 млн преступлений. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВД РФ.

На 15% снизилась преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Воров-квартирников стало на 11% меньше. А количество преступлений, совершённых в общественных местах, сократилось на 10%.

Как пишет издание, статистику МВД портят только оружейные дельцы. В прошлом году число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, возросло на 2,5%.

Криминалисты считают, что общее снижение преступности связано с усилением борьбы с терроризмом и оттоком трудовых мигрантов из России.