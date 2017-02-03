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Общество

Молодые сотрудники псковского УФСИН приступили к первоначальной подготовке

15 молодых сотрудников рядового и младшего начальствующего состава из подразделений уголовно-исполнительной системы области пройдут курсы первоначальной профессиональной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение месяца молодым сотрудникам, недавно поступившим на службу в различные структурные подразделения УФСИН по региону, предстоит изучить учебную программу по специальным дисциплинам, среди которых основы профессиональной, правовой, психолого-педагогической деятельности УИС, делопроизводства, строевая и физическая подготовка.

На практических занятиях слушатели освоят технику владения боевыми приемами борьбы, овладеют навыками стрельбы из учебного оружия и оказания первой медицинской помощи. Завершится курс сдачей зачетов и итоговых экзаменов с вручением свидетельств о прохождении первоначальной профессиональной подготовки.

Перед прибытием в учебное заведение молодые сотрудники были построены на плацу перед зданием УФСИН, где представители аппарата Управления провели строевой смотр, проверили наличие удостоверений, жетонов, а также пожелали успехов в обучении.

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