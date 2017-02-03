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Общество

Пушкиногорская прокуратура добилась подачи электроэнергии в жилой дом в деревне Поляне

По требованию прокурора Пушкиногорского района восстановлена подача электроэнергии в жилой дом в деревне Поляне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В феврале 2016 года после срабатывания защиты на трансформаторной подстанции, принадлежащей СПК «Полянский», по причине замыкания, произошедшего от соприкосновения проводов на воздушной линии в результате сильного ветра, была прекращена подача электроэнергии в жилой дом, расположенный в деревне Поляне Пушкиногорского района. В нем, в том числе, проживет несовершеннолетний ребенок.

В нарушение требований федерального законодательства, СПК «Полянский» не производило ремонт поврежденного оборудования и с целью уклонения от выполнения обязательств незаконно осуществило списание трансформаторной подстанции, что фактически создало препятствие для передачи электрической энергии энергоснабжающей организацией в жилой дом.

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура направила иск в суд. Решением Пушкиногорского районного суда заявленные требования удовлетворены, действия СПК «Полянский» по списанию электрооборудования признаны незаконными.

В настоящее время электроснабжение жилого дома восстановлено.

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