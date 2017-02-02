В Куньинском районе на лесничего завели дело по факту присвоения навигатора

09:20, 03 февраля 2017, ПАИ

В Куньинском районе возбуждено уголовное дело в отношении лесничего, присвоившего вверенное ему имущество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что лесничий КУ «Великолукское лесничество», используя служебное положение, присвоил вверенный ему навигатор «Garmin» GPS map 62 стоимостью 13 тыс. 690 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.