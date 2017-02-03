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Общество

Псковские полицейские и общественники провели акцию «Насилию скажем – нет!»

В Пскове прошла акция «Насилию скажем - нет!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В рамках этого профилактического мероприятия полицейские совместно с общественниками побывали в семьях горожан.

Фото с 60.мвд.рф

Члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову вместе со стражами порядка особое внимание уделили семьям, состоящим на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних.

Сотрудники ПДН отдела полиции № 1, а также патрульно-постовой службы и представители общественности вручили детям из этих семей подарки –игрушки, детские книги, настольные игры. С родителями они провели профилактические беседы, связанные с вопросами надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

В ведомстве отметили, что подобные акции полиция и общественники организовывают регулярно.

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