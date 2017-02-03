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Общество

Мастер-класс по сальсе и выступление юных акробатов ждут участников акции «Я Россия» в Пскове

4 февраля в Пскове будет работать передвижная студия проекта «Я Россия». Она развернётся в торгово-развлекательном центре «Акваполис» с 12:00 до 18:00. Об этом сообщает ГТРК Псков.

В течение всего дня гостей и жителей города будут развлекать такие коллективы как: кавер-группа «Красивая», Kat'est band, «Хоть отбавляй». Также на мероприятии ожидаются мастер-класс по сальсе и бачате от школы танцев «La Casa Loca» и выступление юных акробатов из студии «Циркачонок».

Также, участники акции смогут распечатать свой фотопортрет с логотипом #ЯРоссия на магните в специальной  фотобудке.

Во время акции будет работать художник по аквагриму, состоится розыгрыш футболок с логотипом #ЯРоссия. Кроме этого, жители города смогут поучаствовать в  мастер-классах по изготовлению народных кукол, а также попробовать смастерить логотип акции своими руками. Каждой  получит памятные сувениры и призы с символикой #ЯРоссия.

Завершится мероприятие показательным выступлением и мастер-классом от школы танцев. 

Акция проходит при поддержке ТРК «Акваполис», Псковского городского молодёжного центра и благотворительного фонда «Добрый город».

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