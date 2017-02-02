В Пскове изъята поддельная тысячерублёвая банкнота

09:28, 03 февраля 2017, ПАИ

В Пскове изъята поддельная тысячерублёвая банкнота. Купюра обнаружена в одном из финансовых учреждений города. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

В полиции рекомендуют:

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».