0
21:43
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
23:14
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
10:14
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

В Пскове изъята поддельная тысячерублёвая банкнота

В Пскове изъята поддельная тысячерублёвая банкнота. Купюра обнаружена в одном из финансовых учреждений города. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

В полиции рекомендуют:

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
02 февраля 2017
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
01 февраля 2017
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
31 января 2017
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году

Идет загрузка...