23-летняя великолучанка повторно задержана пьяной за рулём

09:54, 03 февраля 2017, ПАИ

В великих Луках задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 февраля у дома по проспекту Гагарина стражи порядка остановили автомобиль «Ауди». Выяснилось, что иномаркой управляла 23-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.