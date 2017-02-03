Извилистый залом и двухметровую трещину обнаружили сотрудники МЧС на псковских озерах

10:05, 03 февраля 2017, ПАИ

2 февраля специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку на реке Великой, Псковском и Чудском озёрах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сотрудники ведомства выяснили, что толщина льда на реке Великой от железнодорожного моста до Ольгинского моста составляет 40 см, до моста Александра Невского - 30 см. В районе населённого пункта Родина и Снятной Горы – 30 см, деревни Писковичи – 20-25 см, деревни Муровицы – 20 см. Наблюдаются три промоины под железнодорожным и Ольгинским мостами, в районе радиозавода по левому берегу. В устье реки толщина льда равна 15-20 см.

Что касается Псковского озера, то там разведка проводилась от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда повсеместно составляет около 30-35 см, лед ровный, открытых участков воды нет, констатировали специалисты. Наблюдается старый залом сильноизвилистой формы, который начинается в районе деревни Крупп и идет в северо-восточном направлении к острову Каменка, восточнее этого острова меняет направление на юго-восточное к острову Семский, заканчивается восточнее указанного острова. Высота залома - от 0,3 до 1 метра.

На Чудском озере разведка проходила в районе населенных пунктов Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег. Здесь открытых участков воды не было обнаружено. Вблизи деревни Ветвенник спасатели заметили трещину шириной до двух метров, которая уходит вглубь озера. Средняя толщина льда по озеру составляет 27 см, местами - до 30 см.