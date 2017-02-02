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Жителя Бежаниц осудили за сорванную коноплю и демонстративные выстрелы в пол

Житель посёлка Бежаницы за хранение конопли и угрозу убийством (часть 1 статьи 228 и часть 1 статьи 119 УК РФ) приговором районного суда приговорён к 250 часам обязательных работ.

Как сообщили Псковскому агентству информауии в прокуратуре Бежаницкого района, в суде было установлено, что 28 сентября 2016 около 19 часов года у подсудимого произошла ссора с женой, при этом оба были пьяны. Тогда мужчина взял со стены незаконно находившееся в его собственности охотничье ружье, зарядил его 2 патронами, подошёл вплотную к супруге и 2 раза демонстративно выстрелил в пол возле её ног. Затем он перезарядил ружье и направил его в сторону жены, после чего снова вплотную подошёл к ней. Женщина схватила ружьё и отвела его в сторону, после чего подсудимый вновь произвёл выстрелы. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов также обнаружили в жилище дебошира 28,47 граммов конопли. Мужчина пояснил, что сорвал несколько растений дикорастущей конопли для личного употреблений двумя днями ранее возле деревни Васьково. 

Приговор суда в отношении мужчины уже вступил в законную силу.

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