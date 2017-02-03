Сегодня в Пскове откроется Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль

10:15, 03 февраля 2017, ПАИ

3 февраля состоится официальное торжественное открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 18:00 в галерее «Цех» пройдет презентация выставки Марии и Наталии Арендт «Другой Пушкин» (при участии Александра Петрелли).

В 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится первый фестивальный показ спектакля. Гости форума увидят постановку «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды. Сам режиссер будет приветствовать зрителей еще до начала спектакля в фойе. Там же можно будет купить его книгу, которую мастер подпишет для каждого желающего.

Напомним, что 4 февраля гостей фестиваля ждут сразу две премьеры. На большой сцене – «Фальшивый купон» Коляды-театра, а на малой сцене покажут «Пиковую даму» в исполнении актеров труппы псковского театра.

Еще есть возможность купить билеты на спектакли большой сцены. Подробная афиша и электронная покупка на официальном сайте фестиваля, а также в кассе театра.