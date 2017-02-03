Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства

10:48, 03 февраля 2017, ПАИ

«К профилактике суицида нужно привлекать не только здравоохранение, а все ведомства», - заявил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов, комментируя Псковскому агентству информации итоги прошедшей 2 февраля межведомственной научно-медицинской конференции «Организация и практика региональной суицидологической службы».

Игорь Потапов отметил, что конференция несла в себе образовательную функцию. «Были довольно аргументированные сообщения коллег из института имени Сербского, а также наших, псковских, представителей образования и здравоохранения. Также участие принимали органы соцзащиты, МЧС, МВД», - добавил он.

Игорь Потапов подчеркнул, что только взаимодействие всех этих органов поможет достичь поставленных целей, а также рассказал, что позже вопрос профилактики суицидов он обсудил вместе с коллегами на рабочем совещании.

«Предложения войдут в план нашей работы, далее уже в рабочем порядке мы будем принимать какие-то решения», - добавил он.

Напомним, в научно-медицинской конференции «Организация и практика региональной суицидологической службы» принимали участие главные врачи медицинских учреждений Пскова и области, медицинские специалисты в области психиатрии и наркологии, терапевты и врачи общей практики. Также к участию в совещании были приглашены педагоги, психологи, специалисты правоохранительных и силовых структур, члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и совета по демографической политике.