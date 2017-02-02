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Мошенники не успели снять деньги с банковской карты псковского фермера

В Псковском районе полиция проводит проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Жительница Псковского района, имеющая подсобное хозяйство, разместила на одном из сайтов объявление о продаже домашних животных. Ей позвонил незнакомец, который изъявил желание приобрести их, но под разными предлогами постарался выяснить реквизиты банковской карты женщины.

Однако, по имеющимся данным, снять с карты 17 тысяч рублей злоумышленнику не удалось. Операция была приостановлена. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по Псковскому району выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, в частности, что номер телефона, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Самарской области.

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