Задержан пскович, подозреваемый в дачных кражах

10:54, 03 февраля 2017, ПАИ

В Псковском районе полицией задержан пскович, подозреваемый в дачных кражах. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 50-летний безработный пскович, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, взломал два дачных дома, расположенных в окрестностях деревни Струково Псковского района. Его интересовали преимущественно изделия из металла, которые он собирался продать.

Скрыться непрошеному «гостю» не удалось. Подозреваемый с поличным задержан сотрудниками ОМВД России по Псковскому району. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.