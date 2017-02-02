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Задержан пскович, подозреваемый в дачных кражах

В Псковском районе полицией задержан пскович, подозреваемый в дачных кражах. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 50-летний безработный пскович, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, взломал два дачных дома, расположенных в  окрестностях деревни Струково  Псковского района. Его интересовали преимущественно изделия из металла, которые он собирался  продать.

Скрыться непрошеному  «гостю» не удалось. Подозреваемый с поличным задержан  сотрудниками  ОМВД России по Псковскому району. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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