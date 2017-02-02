Прокуратура потребовала очистить от льда пожарные водоёмы в бежаницких деревнях

11:20, 03 февраля 2017, ПАИ

В ходе проверки прокуратура установила, что в деревнях Аполье и Красное Солнце Бежаницкого района замёрзли пожарные водоёмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

«Проверка показала, что администрация сельского поселения «Бежаницкое» не создала условия для забора воды. Таким образом, не обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности, что ставит под угрозу жизнь людей и сохранность имущества», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла в адрес главы администрации сельского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. По аналогичным нарушениям внесены представления главам сельских поселений «Лющикская волость», «Полистовское» и главе городского поселения «Бежаницы».