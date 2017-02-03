Местами до -12 градусов ожидается в Псковской области 4 февраля
4 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер будет дуть южного направления 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -3…-8 градусов, местами до -12, днем: -1…-6.
Атмосферное давление будет ниже нормы.