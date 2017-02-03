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Общество

Псковские студенты учатся приёмам самообороны у курсантов филиала Академии ФСИН

Псковские студенты учатся приёмам самообороны у курсантов филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Уроки самообороны в первую очередь привлекли девушек, которые научились основам защиты при нападении злоумышленников. Занятие провёл преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки академии, кандидата педагогических наук, кандидата в мастера спорта по борьбе самбо Антон Эрастов.

«В обучении студентов преподавателю помогали курсанты, которые в академии усвоили главный жизненный урок: каждый человек имеет право на сохранение своего достоинства, чести, здоровья, жизни. Вопросы самообороны, защита прав личности регламентируются в различных статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, которые необходимо знать и неуклонно соблюдать», - отметили в пресс-службе.

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