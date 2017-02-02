Псковских хоккеистов приглашают поехать на сборы в Финляндию

11:46, 03 февраля 2017, ПАИ

Академия хоккея Санкт-Петербурга приглашает юных хоккеистов на летний учебно- тренировочный сбор, который пройдёт в городе Иматра (Финляндия). Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

Сборы пройдут в две смены: с 1 по 10 июня и с 12 по 21 июня. Спортсмены смогут повысить свой уровень подготовки, в том числе поработать над техникой передвижения на коньках и её совершенствованием, техникой владения шайбой и клюшкой. Также планируются бросковые тренировки, технико-тактические занятия, работа на льду со специальными хоккейными тренажерами и другое.

Принять участие в сборах могут хоккеисты в возрасте 4-6 лет (1 группа), 6-8 лет (2 группа), 9-12 лет (3 группа). В один тренировочный день входят 2 часа тренировки на льду и столько же на земле, а также 1 час видеоурока.

По всем вопросам тренировочного процесса следует звонить по телефону 8-911-839-13-13 (тренер Эдуард Хамидуллин).