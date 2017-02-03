В Усвятском районе легализованы трудовые отношения с 12 работниками

15:26, 03 февраля 2017, ПАИ

В администрации Усвятского района состоялось заседание межведомственной комиссии по контролю за платежами в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие глава района Виктор Иващенко представители Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области, Отдела ПФР в Усвятском районе, ГУ - Псковского регионального отделения ФСС. Также на заседание были приглашены руководители предприятий и индивидуальные предприниматели-работодатели Усвятского района.

Главный вопрос повестки дня был посвящен легализации трудовых отношений. Разъясняя преимущества официального трудоустройства, выступающие резюмировали, что наиболее важными являются официальная заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный лист, достойное пенсионное обеспечение в будущем.

Подводя итоги работы в 2016 году, было отмечено, что в результате ежемесячных рейдов, в Усвятском районе были легализованы трудовые отношения с 12 работниками.