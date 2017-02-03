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Псковичей, работавших в других регионах и не получивших зарплату, призывают обращаться в Следственный комитет

Следственный комитет РФ просит граждан сообщать о нарушении трудовых прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Ведомство, в частности, обращается к псковичам, которые работали вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях, и не получили заработную плату.

Сообщить о нарушениях можно по телефонам, в интернет-приемных, адреса которых размещены на сайте СК РФ.

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